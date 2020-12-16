أمطار غزيرة تسقط على الجيزة

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد، فإنه من المتوقع أن تشهد 9 محافظات هطول أمطار "متوسطة إلى غزيرة – رعدية" تسقط على مدن بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، دمياط، بلطيم، العريش، رفح، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، رشيد".

بينما تشهد 7 محافظات أخرى "أمطار متوسطة" وتكون على مدن الإسكندرية، ومطروح، ورأس سدر، ونخل، وكاترين، والبحيرة، والغربية، والمنوفية" .

بينما تشهد مناطق من محافظات شمال الصعيد، "أمطار خفيفة" تسقط على "الفيوم، وبنى سويف، والمنيا".

وقرّر محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، إيقاف الدراسة اليوم الأربعاء؛ نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال والذى سوف يكون تأثيره على القاهرة .

وشدّد عبد العال، على رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات في المراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة.

وذلك لتلقي البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.