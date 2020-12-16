طقس الأربعاء .. سقوط أمطار متوسطة على عدة مناطق .. القاهرة 20

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على شمال الصعيد، فيما يسود طقس بارد ليلا على جميع الأنحاء.





وكشفت الأرصاد عن سقوط أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، ومطروح والإسكندرية والبحيرة والغربية والمنوفية ورأس سدر ونحل وكاترين، كما تسقط أمطار متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد وكفرالشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس ورفح والعرش. وأشار خبراء الأرصاد إلى أن الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الفيوم وبنى سويف والمنيا. حالة الطقس وعن حالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف أمتار إلى ثلاثة ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 20 13 الإسكندرية 19 15 وادى النطرون 19 14 طنطا 19 13 شبين الكوم 19 13 دمنهور 19 14 بلطيم 18 15 مطروح 21 14 السلوم 20 11 سيوة 19 09 بورسعيد 19 14 دمياط 18 15 الزقازيق 20 14 المنصورة 19 13 الإسماعيلية 21 12 السويس 20 15 العريش 20 13 رفح 20 14 رأس سدر 22 15 نخل 20 07 نويبع 22 18 طابا 19 13 كاترين 15 04 الطور 22 15 شرم الشيخ 25 18 الغردقة 24 16 مرسى علم 24 14 الفيوم 21 12 بنى سويف 20 12 المنيا 21 11 أسيوط 22 10 سوهاج 23 12 قنا 23 12 الأقصر 23 12 أسوان 23 13 إدفو 23 12 أبو سمبل 22 12 الوادى الجديد 24 07 حلايب 25 19 شلاتين 27 18

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