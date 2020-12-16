شهدت محافظتا القاهرة والجيزة صباح اليوم الأربعاء سقوط أمطار غزيرة، أدت إلى تراكم المياه في عدد من شوارع المدينة، حسب التوقعات التي أعلنتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
قالت أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، إن بسنت ضحية التحرش إذا ثبت أنها تلقت أي تهديدات من المتحرشين؛ تتحرك أجهزة الدولة بشكل حازم ونحن نتابع قضيتها
نشر الهضبة عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة "محسود" وهي من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان خالد عز، توزيع عادل حقى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، إن فكرة الاستغناء عن حسين الشحات لأي ناد غير مقبولة في الفترة الحالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلاً | أمطار غزيرة تغرق القاهرة الجيزة.. اشتباك حمو بيكا وعمر كمال.. القومي للمرأة يرد على واقعة فتاة ميت غمر.. أنباء سارة بشأن ثاني لقاحات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.