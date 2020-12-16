حدث ليلاً | أمطار غزيرة تغرق القاهرة الجيزة.. اشتباك حمو بيكا وعمر كمال.. القومي للمرأة يرد على واقعة فتاة ميت غمر.. أنباء سارة بشأن ثاني لقاحات كورونا

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة صباح اليوم الأربعاء سقوط أمطار غزيرة، أدت إلى تراكم المياه في عدد من شوارع المدينة، حسب التوقعات التي أعلنتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

قالت أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، إن بسنت ضحية التحرش إذا ثبت أنها تلقت أي تهديدات من المتحرشين؛ تتحرك أجهزة الدولة بشكل حازم ونحن نتابع قضيتها

نشر الهضبة عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة "محسود" وهي من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان خالد عز، توزيع عادل حقى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، إن فكرة الاستغناء عن حسين الشحات لأي ناد غير مقبولة في الفترة الحالية.