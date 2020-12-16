أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تُسير شركة "مصر للطيران"، 49 رحلة جوية إلى عدد من الوجهات المحلية والعربية والدولية ، تقل أكثر من 4 آلاف و500 راكب، حيث تشمل الوجهات العربية والدولية: جوانزو، واشنطن، بيروت، الرياض، بغداد، جدة، أبوظبى، ولندن، والدمام، وباريس، وإسطنبول، وأمستردام، نيويورك، جوبا، فرانكفورت، ميلانو، دبى، الخرطوم، البحرين، المدينة المنورة، عمان، الشارقة، وبالنسبة للوجهات الداخلية، فتشمل 10 رحلات إلى: شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان.. إلى جانب 9 رحلات شحن جوى.

القاهرة

تُكرم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمناسبة حصولها على جائزة التميز الحكومى وأفضل وزيرة فى العالم العربى، وذلك على هامش ندوة بعنوان "خطط التنمية المستدامة لعام 2021 ضمن رؤية مصر 2030".

القاهرة

تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 9 متهمين من بينهم 6 محبوسين، لاتهماهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش التجمع".

القاهرة

تنظم جامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الثقافة وحوار الحضارات"، ندوة علمية عبر تطبيق "زووم"، بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم فى الدول العربية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية والذى يحتفى به فى 18 ديسمبر من كل عام.

القاهرة

تنظم رابطة الجامعات الإسلامية ولجنة النهوض باللغة العربية، بالتعاون مع كلية الإعلام بجامعة الأزهر، ندوة بعنوان "حماية اللغة العربية: الوسائل والطرائق"، وذلك فى إطار الاحتفال السنوى باليوم العالمى للغة العربية، الذى يوافق 18 ديسمبر من كل عام، بمناسبة اعتمادها لغة سادسة فى الأمم المتحدة.

الخرطوم

يشارك الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى افتتاح مجمع وادى النيل لإنتاج وتطوير صناعة الخبز فى السودان، الذى يضم 10 خطوط انتاج آلية، كانت أهدتها مصر للسودان، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو مليون ونصف المليون رغيف خبز يوميا، كما يعقد الدكتور على المصيلحى، جلسة مباحثات مع وزير الصناعة والتجارة السودانى، مدنى عباس، تتناول وسائل الاستفادة من تجربة مصر فى توزيع السلع الاستهلاكية.

أمستردام

تبدأ هولندا إغلاقا عاما جديدا لمدة 5 أسابيع على مستوى البلاد يستمر حتى 19 يناير المقبل فى إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا.