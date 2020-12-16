توجيهات الرئيس بالاستمرار فى جهود دعم قطاع الصناعة الوطنية .. حديث الصحف

جدة - نرمين السيد - وتناولت الصحف عددا من أخبار الشأن المحلى على رأسها اجتماعى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى لمتابعة استعدادات تنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة "حياة كريمة" طبقا لتكليفات الرئيس، ولمتابعة خطوات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، إلى جانب تأكيد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن الدولة لن تسمح إلا بتداول لقاحات كورونا الآمنة.

وفى صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف الحكومة بالاستمرار فى الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجى ثابت للدولة، وخصوصا فى المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، أخذاً فى الاعتبار الفرص الكبيرة التى تتيحها عملية التنمية الشاملة فى مصر لنشاط وإنتاج شركات مواد البناء بمختلف أنواعها فى ضوء المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجارى تنفيذها، وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصرى الذى يستهدف 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الصحيفة أن هذا جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن "الاجتماع تناول استعراض آليات التعامل مع التحديات التى تواجه بعض قطاعات الصناعة، خاصةً الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك.

وأوضح أن الاجتماع شهد عرض أبرز التحديات التى تواجه قطاع الصناعات الثقيلة فى مصر، بالإضافة إلى عدد من المحاور التنفيذية المقترحة للتغلب على تلك التحديات، وجهود العمل على تعميق التصنيع المحلى فى هذا الصدد، وكذا تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية والبيروقراطية ذات الصلة.

وتم استعراض مكونات منظومة صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك على مستوى الجمهورية، وما تتمتع به من ميزة تنافسية على المستويين المحلى والإقليمى، بالنظر إلى توافر المواد الخام الطبيعية ذات الجودة المرتفعة من محاجر ومواد أولية تعدينية، فضلا عن توافر الطاقات الإنتاجية اللازمة لتلبية الاحتياج المحلى، إلى جانب التكنولوجيا الحديثة والكفاءات المحلية والخبرة المتراكمة والمهارات اللازمة لتشغيل هذه القطاعات.

أما صحيفة "الأخبار" فسلطت الضوء على الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة استعدادات تنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة "حياة كريمة"، طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بهدف تحسين الخدمات لسكان التجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء أكد على تفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تستهدف طبقاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى دخول 1000 تجمع ريفى على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ستتوليان تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى القرى المستهدفة، وستتولى الوزارات المعنية مهام التشغيل بعد ذلك.

ونقلت "الأخبار" عن الدكتور مصطفى مدبولى، قوله إن الدولة تستهدف تطوير مراكز مُتكاملة فى المُحافظات بتوصيل جميع الخدمات لها، بما يحقق فكر التنمية المتكاملة، حيث سننفذ المشروعات التنموية التى تخدم المركز كله، وسنبدأ على الأقل بمركز فى كل محافظة، حتى يشعر المواطن فى كل بقعة بمصر أن هناك عملا، ومشروعات خدمية وتنموية يتم تنفيذها.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أنه ستكون هناك متابعة دورية لتنفيذ كل المشروعات، بما يسهم فى الإسراع فى التنفيذ، واستفادة المواطنين بهذه المشروعات.

وتحت عنوان "مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية: "مصر – السيسى" لن تسمح إلا بتداول لقاحات كورونا الآمنة"، لتبرز تأكيد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسى لشؤون الصحة والوقاية أن الدولة المصرية لن تسمح إلا بتداول اللقاحات التى أثبتت فعاليتها وأمانها فى مواجهة فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أن مستشار رئيس الجمهورية أكد - خلال مؤتمر صحفى بمقر الرئاسة بقصر الاتحادية - إن اللجان العليا تراقب وتتابع ولديها آليات رصد، ولفت فى الوقت نفسه إلى أن كل اللقاحات تم تسجيلها كطوارئ والجهات الدولية تراقب أداءها حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى تشديد تاج الدين على أن التطعيم أيا كان لا يغنى عن اتباع الإجراءات الاحترازية، وأن أى دواء فى العالم له آثار جانبية ولكن هناك آثارا جانبية واضحة وشديدة وبالتالى يستبعد الدواء أو اللقاح فى هذه الحالة، وهناك آثار جانبية محتملة.

وأبرزت "الجمهورية" تأكيد تاج الدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع بشكل يومى كل جديد، والدولة تتواصل مع مؤسسة "جافى" الراعية للقاحات من أجل توفير اللقاح للمصريين وضمان كفاءته، وإشارته إلى أنها منظمة لها جناح علمى وجناح تمويلى بدعم من مؤسسة بيل جيتس.

وتحت عنوان "مدبولى للجزار والفار وصديق: الرئيس يعطى أولوية كبرى لتطوير القاهرة التاريخية".. سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على ترؤس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماعا لمتابعة خطوات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وكذا مشروعات إحياء القاهرة التاريخية، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء أشار فى مستهل الاجتماع، إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى سعياً لاستعادة الوجه الحضارى لهذه المدن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لساكنيها، وأنه وجه فى هذا الصدد بسرعة الانتهاء من نقل ولايات عدد من قطع الأراضى التى سيتم عليها تنفيذ مشروعات التطوير.

وفى الشأن المحلى أيضا، وتحت عنوان "طلبة أولى ثانوى يؤدون الامتحان بلا مشكلات"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن طلاب الصف الأول الثانوى أدوا امتحناتهم التدريبية أمس فى مادتى اللغة العربية والأحياء بصورة طبيعية دون أى مشكلات، حيث تمكن نحو 300 ألف طالب وطالبة من الدخول على المنصة الامتحانية الإلكترونية فى الساعة الاولى لإتاحة وزارة التعليم المنصة لطلاب الصف الأول الثانوى ليتمكنوا من أداء الاختبار التدريبى الذى انطلق أمس الثلاثاء ويستمر حتى 20 من الشهر الحالى.

وأضافت الصحيفة أن الوزارة منحت فرصة الدخول على الامتحان من المنل والمدرسة، حيث يعد الاختبار دون درجات وهدفه التدريب على شكل الأسئلة واختبار منصة الامتحان والشبكات فى المدارس.

وفى الشان البرلمانى، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال وافق على عدد من الاتفاقيات الدولية وفى مقدمتها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020 لشلأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز الشرق الأوسط، الموقع فى القاهرة بتاريخ 22/9/2020.

وتحت عنوان "رئيس التأمين الصحى الشامل: 300 جنيه أقصى حد لمساهمة الواطن فى أى عملية جراحية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل، أكد أن الماطن تحت نظلة التأمين الصحى الشامل لن يدفع أكثر من 300 حنيه فى أكبر عملية جراحية حتى زراعة الأعضاء ، وأن عدم تلقى طلبات للعلاج بالخارج يعكس التقدم الطبى فى مصر، حيث يتم إجراء معظم الجراحات الخطيرة على أرض الوطن.

وفيما يخص الشأن الدولى، وتحت عنوان "اليونان ترحب بالعقوبات الأمريكية على أنقرة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة الخارجية اليونانية رحبت بفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة "إس−400" الروسية للدفاع الجوى، معربة عن شعورها بـ الارتياح" لهذا القرار.

وذّكرت الوزارة، فى بيان لها أمس الأول، أن بلادها بصفتها عضوا فى الناتو تنظر بارتياح إلى بيان وزارة الخزانة الأمريكية حول فرض عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها ومسئولين آخرين.