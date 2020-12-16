صور.. وزير الزراعة يبحث مع نظيره المالاوى التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وأكد القصير على دعم الحكومة المصرية لأشقائها الأفارقة، وأن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة المصرية بتقديم كل أوجه الدعم لدول القارة الإفريقية، لافتا إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على استعداد تام لتقديم كل أوجه الدعم لاشقائنا فى دولة مالاوى للتعاون فى المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعى.



وأشار وزير الزراعة إلى أن على رأس تلك المجالات "التدريب وبناء القدرات، ونقل الخبرة المصرية فى مجال الامصال واللقاحات البيطرية"، فضلا عن التعاون فى مجال الاستزراع السمكى خصوصا فيما يتعلق ببحيرة مالاوى، كذلك إمكانية استقدام الكوادر المالاوية للتدريب فى مركز البحوث الزراعية فى المجالات الزراعية المختلفة إذ يعتبر من اكبر المراكز البحثية فى الشرق الأوسط.

ومن جانبه، تقدم وزير الزراعة بدولة مالاوى بالشكر للقيادة السياسية بالدولة المصرية، على ما قدمته من دعم للحكومة المالاوية خلال جائحة كورونا، فضلا عن دعمها للطلبة المالاويين وإتاحة الفرصة لهم للدراسة داخل مصر.



واتفق الجانبان على إمكانية ان يشمل التعاون المشترك، زيادة فرص التبادل التجارى للحاصلات الزراعية، وفتح أسواق جديدة للسلع الزراعية بمالاوى، كذلك استيراد دولة مالاوى الأسمدة والمخصبات الزراعية، والموالح والخضروات من مصر، كذلك مراجعة اتفاقيات التعاون المتشرك الموقعة بين الجانبين السنوات السابقة، وتفعيلها ودخولها حيز التنفيذ، كذلك تم تحديد نقاط الاتصال بين الجانبين لسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

حضر الاجتماع الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وكارولين موسى سفيرة دولة مالاوى بالقاهرة، و"لورى مبولو"، رئيس اللجنة المالية والمراجعة والتعينات بوزارة الزراعة بمالاوى، وسيفى شلموا رئيس اللجنة الفنية، والكسندر بولران القائم بأعمال الرئيس التنفيذ، وروى شيزيمبى نائب السفير المالاوى، وبنجامين نخويكوى مساعد وزير الزراعة المالاوى.