وزير القوي العاملة : تعيين 491 شاباً .. منهم 15 من ذوي...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس تعيين 491 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 15 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 943 راغبا في العمل، منهم 22 من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية- في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضي - إلي أن المديرية قامت باستخراج 500 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة ، وتلقت في مجال علاقات العمل 57 شكاوى فردية تم تسوية 12 شكوى منها ودياً ، وتحويل 16 منها للمحكمة العمالية ، و 29 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث وتسوية 8 شكاوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 137 منشأة ، وتم تحرير 17 محضراً لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 14 حملة تفتيش ، وعقد ندوة توعية واحدة حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والتفتيش على 8 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة ، فضلاً عن تدريب عدد 15 متدرب على مهنة اللحام وعدد 15 متدرب على مهنة الكهرباء بمركز التدريب المهني التابع للمديرية .