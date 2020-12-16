في عهد السيسي.. فرج عامر: تطوير صناعة الحديد والصلب قطار سريع لا يتوقف

أشاد النائب فرج عامر، رئيس لجنه الصناعة بمجلس النواب، بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمتابعة آليات التعامل مع التحديات التي تواجه بعض قطاعات الصناعة خاصةً الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك، واصفا تطوير قطاع صناعة الحديد والصلب ب" قطار سريع" لأ يتوقف.

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وقال النائب، خلال البيان الصادر له، إن صناعة الحديد والصلب شهدت تدهور كبير خلال الأعوام السابقة، وبالرغم من ذلك إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص على أن يولى أهتمام كبير، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة التنمية الشاملة في مصر لنشاط وإنتاج شركات مواد البناء بمختلف أنواعها.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الدولة بقيادة السيسي قطعت شوطا كبيرا فى ملف دعم الصناعات الوطنية كافة مما تسببت في طفرة صناعية فريدة في نوعها ، ومن بينها صناعة الحديد والصلب وصناعات أخرى كثيفة استهلاك الطاقة، وخفضت أسعار الطاقة، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الحكومية المتبعة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد البرلماني، على أنه بالرغم من تفشي الفيروس إلا أن الدولة أستطاعت العبور من الأزمة إلى بر الأمان، وتجنب كافة الأثار السلبية التي تعاني منها الدول اقتصاديا، ويأتي ذلك بشهادات دولية وعالمية.