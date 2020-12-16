صور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات غرب الأقصر

جدة - نرمين السيد - أكد العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر أن مجهودات حملة المرافق المكبرة مازالت مستمرة، موضحا أنها استهدفت اليوم شارع أبو حطب وشارع القناه الملغاه ومدخل المراعزة الغربية وشارع منير واصف، إذ تم تمهيده ورفع الأتربة.





وأضاف رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر فى بيان اليوم الأربعاء، أنه تم أيضا رفع الإشغالات بمدينة أرمنت الحيط بشارع السوق وشارع معهد زغلول وميدان السوق، ورفع الأتربة من تلك الشوارع. وتمت أعمال الحملة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومدير المتابعة الميدانيه بالمركز ورئيس مرافق أرمنت الحيط، وتم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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