القوى العاملة: تحصيل 183 ألف جنيه مستحقات مصرى عن عمله بالسعودية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى الحصول على مستحقات العامل "مهدى.م.أ.ج"، وبلغت 44 ألفا و283 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 183 ألفاً و774 جنيها مصريا تقريبا.





ووفق بيان، أوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات العامل المذكور ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها. وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أكد فيه أن العامل كان يعمل لدى إحدى المؤسسات بالدمام، وقام برفع دعوى عمالية ضد المؤسسة أمام المحكمة العمالية والتى قضت له بمستحقاته السالفة الذكر، ونظرا لعدم تنفيذ المؤسسة الحكم الصادر للعامل تم مخاطبة محكمة التنفيذ بالدمام والتى أصدرت شيكاً بالمستحقات العمالية للعامل المذكور بقيمة 44 ألفا و283 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 183 ألفاً و774 جنيها مصريا تقريبا، وتم صرف المبلغ للعامل، كما تم مخاطبة مكتب العمل بالدمام لإصدار تأشيرة خروج نهائى للعامل نظراً لانتهاء إقامته . ووجه العامل الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان، على جهود مكتب التمثيل العمالى بالرياض على مخاطبة محكمة التنفيذ وحصوله على مستحقاته.

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