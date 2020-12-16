عاجل.. السيسى يصدر قرارا بتعيين اللواء محمد حجازى قائدا لقوات الدفاع الجوى

جدة - نرمين السيد - وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فى بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الرئيس أصدر قرارًا بتعيين على فهمى محمد على فهمى مستشارًا عسكريًا برئاسة الجمهورية.

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