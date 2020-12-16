الأرصاد: أمطار خلال ساعات.. ونهاية الطقس المضطرب غدا

جدة - نرمين السيد - وأكدت إيمان شاكر، فى مداخلة لبرنامج "صباح البلد" اليوم الأربعاء، أن بعض المناطق بالقاهرة والجيزة شهدت سقوط أمطار فى حين لم تشهدها مناطق أخرى، متوقعة هطول الأمطار على معظم المناطق خلال الساعات المقبلة.
ونوهت بأن السواحل الشمالية وشرق الدلتا وبعض مدن القناة وشمال ووسط سيناء تشهد أمطار من متوسطة إلى غزيرة.
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