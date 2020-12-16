السفارة الروسية ترحب بموافقة مجلس النواب على اتفاق الشراكة بين موسكو والقاهرة

رحبت سفارة روسيا بالقاهرة على موافقة مجلس النواب على اتفاق بين مصر وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقع في مدينة (سوتشي) بتاريخ 17 أكتوبر عام 2018.

وذكر بيان لسفارة روسيا على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)اليوم الأربعاء "أننا نرى أن هذا الحدث يعد خطوة في طريق تطوير العلاقات بين مصر وروسيا التي تقوم على تقاليد الصداقة التاريخية والتعاطف المتبادل بين الشعبين المصري والروسي وعزم موسكو والقاهرة على تعزيز التعاون".