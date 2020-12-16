أمطار غزيرة على 21 منطقة بالجمهورية اليوم.. بينها القاهرة الكبرى والصعيد

تشهد الأحوال الجوية، اليوم الأربعاء، استمرار حالة الطقس المضطرب على البلاد، حيث يستمر فرص سقوط الأمطار ما بين الغزيرة والمتوسطة يصاحب ذلك نشاط للرياح المحملة بالأتربة.

ومتوقع أن تكون فرص سقوط الأمطار اليوم، علي المناطق التالية:

- أمطار متوسطة إلي غزيرة على مناطق من "كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - الشرقية - الإسماعيلية - السويس - العريس - رفح".

- أمطار متوسطة على مناطق من "الإسكندرية - مطروح - البحيرة - الغربية - المنوفية - رأس سدر - نخل - كاترين".

- أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى.

- أمطار متوسطة إلى خفيفة علي مناطق من شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا).

- نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



ويسود البلاد اليوم، الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على شمال الصعيد، فيما يسود طقس بارد ليلا على جميع الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

الإسكندرية 19 15

وادي النطرون 19 14

طنطا 19 13

شبين الكوم 19 13

دمنهور 19 14

بلطيم 18 15

مطروح 21 14

السلوم 20 11

سيوة 19 09

بورسعيد 19 14

دمياط 18 15

الزقازيق 20 14

المنصورة 19 13

الإسماعيلية 21 12

السويس 20 15

العريش 20 13

رفح 20 14

رأس سدر 22 15

نخل 20 07

نويبع 22 18

طابا 19 13

كاترين 15 04

الطور 22 15

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 24 16

مرسى علم 24 14

الفيوم 21 12

بنى سويف 20 12

المنيا 21 11

أسيوط 22 10

سوهاج 23 12

قنا 23 12

الأقصر 23 12

أسوان 23 13

إدفو 23 12

أبو سمبل 22 12

الوادي الجديد 24 07

شلاتين 27 18

أبو رماد 26 17

حلايب 25 19

رأس حدربة 26 17