الأرصاد تعلن استمرار التقلبات في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة وأماكن سقوط الأمطار حتى الجمعة

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محمد سياف - ابو ظبي - شهدت أحوال الطقس على مدار الساعات الماضية تقلبات في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء البلاد، وتساقطت الأمطار الغزيرة والمتوسطة بالمحافظات، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي شهدت هدوء نسبي بعد تساقط الأمطار.

الأرصاد تحذر من استمرار التقلبات في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة

وحذر مدير التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الدكتور محمود شاهين من تقلبات أحوال الطقس وحالة عدم الإستقرار التي تشهدها البلاد، وخاصة المواطنين الذين يعانون من الحساسية، ونصح بعد التعرض لهذه الموجة أثناء هبوب الرياح المحملة بالأتربة والرمال حفاظاً على صحتهم.

وبحسب التنبؤات في الأحوال الجوية فإنه من المتوقع استمرار تساقط الغزيرة اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة، وجاءت أماكن تساقط الأمطار بالمحافظات وفق ما يلي.

اليوم الأربعاء 16 ديسمبر

أمطار غزيرة على السويس وبور سعيد والعريش ورفح ودمياط والشرقية والدقهلية والإسماعيلية، وأمطار متوسطة على الإسكندرية ومطروح والغربية والمنوفية والبحيرة واس سد وكاترين، والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الخميس 17 ديسمبر

أمطار متوسطة وخفيفة على رشيد وبلطيم ودمياط وبور سعيد والعريش ورفح، ومطروح والإسكندرية وأمطار بنسبة 30% على القاهرة.

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الجمعة 18 ديسمبر

أمطار خفيفة بنسبة 30% على الإسكندرية ومطروح ورشيد ودمياط وبور سعيد والعريش ورفح، ومناطق من الوجه البحري وتساقط شبورة مائية على السواحل الشمالية والوجه البحري، وذلك وفق تقرير الأرصاد التالي.

