انت الان تتابع تفاصيل خبر “أهم الأخبار” الصحة تعلن زيادة إصابات كورونا وتحذير الأرصاد وتعطيل الدراسة وتقديم موعد صرف مرتبات ديسمبر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة المصرية ليلاً استمرار تزايد إصابات كورونا، حيث جاوزت الإصابات الـ500 حالة، وسجلت الوزارة 523 حالة إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، لترتفع إصابات كورونا حتى اليوم إلى 122609 حالة، كما رتفعت الوفيات إلى 23 حالة، ليصل الإجمالي إلى 6066 حالة حتى اليوم.

الصحة تعلن زيادة إصابات كورونا وتحذير الأرصاد وتعطيل الدراسة ومرتبات ديسمبر

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار التقلبات في الأحوال الجوية وحالة عدم الإستقرار التي تشهدها البلاد، وبحسب تنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإنه من المتوقع استمرار تساقط الغزيرة والمتوسطة اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة، وجاءت أماكن تساقط الأمطار بالمحافظات كما في هذا الرابط.

ومع تزايد الأعداد كل يوم في إصابات كورونا، فقد وجهت الصحة بالمواظبة على تنفيذ الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة وخاصة في ظروف أحوال الطقس الحالية بالنسبة للمرضى بالحساسية وكبار السن وبالأخص عند نشاط الرياح المحملة ابالرمال والأتربة.

كما أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر الجاري، ولمعرفة المواعيد الجديدة في الرابط التالي.

وفي سياق متصل ونتيجة التقلبات في الأحوال الجوية، فقد قررت العديد من المحافظات تعطيل الدراسة، وذلك في محافظات الجيزة والقاهرة ومطروح ودمياط والبحيرة، وذلك بقرار من المحافظين.