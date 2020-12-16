القوى العاملة: تعيين 491 شابا منهم 15 من ذوى القدرات بالسويس

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس تعيين 491 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 15 شابا من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 943 راغبا فى العمل، منهم 22 من ذوى القدرات الخاصة.





وأشار حاتم جاد الرب مدير القوى العاملة بمحافظة السويس فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضى إلى أن المديرية استخرجت 500 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة، وتلقت فى مجال علاقات العمل 57 شكاوى فردية تم تسوية 12 شكوى منها وديا، وتحويل 16 منها للمحكمة العمالية، و29 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث وتسوية 8 شكاوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوى الإلكترونية. وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 137 منشأة، وتم تحرير 17 محضرا لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 14 حملة تفتيش، وعقد ندوة توعية واحدة حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتفتيش على 8 منشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، فضلا عن تدريب 15 متدربا على مهنة اللحام، و15 متدربا على مهنة الكهرباء بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية.

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