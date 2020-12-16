صور.. محافظ الأقصر: توجيهات رئاسية بدعم المشروعات الصناعية للشباب

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اللواء محمد السيد فاضل الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر وممثلى قطاعات الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والطرق.





وأوضح محافظ الأقصر خلال اللقاء التوجيهات الرئاسية لتيسير ودعم الصناعة وتشغيل الشباب من خلال إتاحة فرص حقيقية لإقامة مشروعاتهم الصناعية فى ظل مناخ جاذب للاستثمار وللبدء فورا فى الإنتاج.



وأضاف ألهم إن المجمع الصناعى الجديد يعد بمثابة محور تنموى حيوى للمحافظة بجانب الأنشطة السياحية والزراعية والصناعية التى تتميز بها الأقصر بوصفها من أكبر المناطق الأثرية، مشددا على أنه تم مراعاة كل الاشتراطات البيئية فى الأنشطة المختارة والحفاظ على البيئة داخل المجمع الصناعى نظرا لطبيعة المحافظة كمقصد سياحى عالمى.



وكان رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تابع وحدات المجمع الصناعى الجديد والمدينة الصناعية بمنطقة البغدادى فى جولة بحضورمحمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، المهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات، واللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، والعميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت.



وأشاد الزلاط بمستوى الإنشاءات والمرافق بالمجمع والتى أسست بمعايير عالمية وجاهزة للتشغيل، مضيفا أن المجمع الصناعى يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا لأبناء الصعيد من خلال إتاحة وحدات إنشائية كاملة المرافق للشباب وجاهزة بكل التراخيص.



وأوضح الزلاط أنه تم عمل تيسيرات غير مسبوقة فى الطرح الأخير للوحدات الصناعية لصغار المستثمرين بدءا من تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كما تم إلغاء كل التكاليف المعيارية وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة تقدم المستثمر بالبطاقة الشخصية.



كما تم عقد بروتوكولات تعاون مع 8 بنوك لتوفير التيسيرات التمويلية اللازمة للمستثمر الراغب فى تملك الوحدة، كما تم اتاحة نظام اخر للايجار بالنسبة للمستثمر لمدة 10 سنوات ولمزيد من التيسيرات تقرر تحصيل الإيجار بعد 6 شهور من بدء الإنتاج، كما تم إتاحة للمستثمر المستاجر تملك الوحدة فى أى وقت حسب رغبته مع خصم ما قام بدفعه من قيمة إيجارية، وذلك من ثمن الوحدة.

كما تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتوفير الماكينات ومستلزمات الإنتاج لأصحاب الوحدات بتيسيرات تمويلية للبدء فورا فى الإنتاج.



وأشار إلى أنه تم التواصل مع كل المستثمرين الذيم سحبوا الكراسات من كل محافظة وتم عقد اجتماعات موسعة خلال الأيام الماضية والتعرف على مطالبهم وحل اية معوقات قد تواجههم والرد على استفساراتهم.