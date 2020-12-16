إيتيدا تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة Start IT

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى بيان اليوم الأربعاء، عن قبول 4 شركات ناشئة جديدة فى حاضنة أعمال مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال التابع للهيئة، وذلك بعد فوزهم بالنسخة التاسعة والعشرين من مسابقة، والفائزون هم: "Plstka وWasalni وTechowelle وMilk & Diamond".





وتُنظم مسابقة Start IT كل 3 أشهر وهى مسابقة قومية لخطط الأعمال، تستهدف رواد الأعمال أصحاب النماذج المبدئية والمفاهيم المثبتة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذين يعملون على تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة.

ويحظى الفائزون بفرصة فريدة إذ يتم احتضان مشروعاتهم فى أحد مراكز الحاضنات التابعة للمركز لمدة عام. ويتضمن البرنامج دعم مادى وخدمات عينية فى صورة خدمات استشارية وبرامج وأجهزة كمبيوتر وخدمات تسويقية، بالإضافة إلى مكان عمل مزود بالأثاث اللازم وخدمة الإنترنت، مع توفير التوجيه الفنى والموضوعى واستشارات الأعمال. جدير بالذكر أن مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال افتتح عام 2010 ويهدف إلى دفع الابتكار وريادة الأعمال فى صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية من خلال بناء قدرات المؤسسات والأفراد، وتقديم خدمات تقييم الابتكار ومنح الشهادات، والمشاركة فى مبادرات الابتكار الوطنية.

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