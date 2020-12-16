عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل محمد بن زايد

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يستقبل، اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.





وأفاد راضى بأنه من المنتظر إجراء جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية تتناول جميع جوانب العلاقات بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.

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