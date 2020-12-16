الهجرة تطلق مبادرة اتكلم عربى للحفاظ على الهوية المصرية

وأكدت مكرم خلال تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن مصر تواجه الكثير من الحروب والتحديات، مثل حرب طمس الهوية، أى يتم تفريغ الأجيال من الهوية الوطنية واللغة العربية، مشيرة إلى أن الشباب فى الخارج يريد من يتحدث إليه لكى ينمى لديهم القيم والعادات والتقاليد والانتماء إلى الوطن.
وأشارت مكرم إلى أن وزارة الهجرة قامت بتنظيم أكثر من 20 برنامجا لأبناء الجيل الثانى والثالث فى الخارج بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية ووزارة الدفاع، وتنظيم زيارات ميدانية للصاعقة، والمظلات، وكلية الشرطة، والمجلس القومى للمرأة، والبرلمان، فى كل هذه البرامج كان هناك شريحة كبيرة من الأطفال والشباب لا يستطيعون التعبير عن أرائهم أو المشاركة باللغة العربية فنقوم بترجمة كل ما يقال لهم.
وقالت وزيرة الهجرة إنه تم عرض مبادرة "اتكلم عربى" على الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى رحب بالمبادرة وتم تكليفى بدمج الكثير من الموضوعات الخاصة بالشأن الداخلى مثل العادات والتقاليد والأمثال الشعبية وقبول الأخر والتعايش السلمى مع الأخر، لافتة إلى أن الجمعة القادمة ستقوم منظمة اليونسكو (الأمم المتحدة) بالاحتفال باليوم العالمى للغة العربية، وأن هذا اليوم تم اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية ضمن اللغات فى الأمم المتحدة، وعلى أساس ذلك تم ربط مبادرة اللغة العربية "اتكلم عربي" باليوم العالمى للاحتفال بلغتنا العربية.
واختتمت مكرم بالقول إن وزارة الهجرة لديها الكثير من الأفكار التى تعمل عليها الوزارة وسيتم إطلاقها فى بداية العام المقبل للشباب والأطفال من الجيل الثانى والثالث فى كل الموضوعات وطبقا لتكليفات القيادة السياسية.
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