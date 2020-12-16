- 1/2
- 2/2
ووفقا لبيان وزارة السياحة والآثار اليوم، تم استعراض ما تم إنجازه من تكليفات من مجلس الوزارء فى ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وموقف الوزارة من هذه التكليفات، بالإضافة إلى كيفية تذليل العقبات التى تواجه بعض القطاعات بالوزارة لإتمام إجراءات الانتقال بالشكل المطلوب.
كما تم عرض موقف وحدة قواعد بيانات العاملين بالسياحة، وأهميتها فى توفير معلومات دقيقة عن العمالة سواء بالقطاع.
كما تناول الاجتماع بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار، الذى تم توقيعة نوفمبر الماضى، ومناقشة الموقف التنفيذى لبعض المشروعات والتى من بينها مشروع دمج وتطوير البوابات التكنولوجية للوزارة سواء الخدمية او الترويجية، مشروع ميكنة الخدمات بديوان عام وزارة السياحة والآثار، مشروع تطوير خدمات طلبات البعثات الأثرية وميكنة دورة العمل، ومشروع تطوير نظام ادارة الخرائط بالمواقع الأثرية والسياحية.
كما استعرض الاجتماع أيضا الموقف الحالى لخدمة الدفع الإلكترونى لتذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف، وأهمية ذلك فى التيسير على الزائرين الأجانب والمصريين أيضا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد العنانى يناقش آخر مستجدات التحول الرقمى لوزارة السياحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.