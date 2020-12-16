خالد العنانى يناقش آخر مستجدات التحول الرقمى لوزارة السياحة

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اليوم مع المهندس علاء الحايس، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة وعرض أهم المستجدات فى ملف التحول الرقمى وقواعد البيانات الخاصة بالقطاعات المختلفة بالوزارة، وذلك فى إطار متابعة وزارة السياحة والآثار لملف الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.





ووفقا لبيان وزارة السياحة والآثار اليوم، تم استعراض ما تم إنجازه من تكليفات من مجلس الوزارء فى ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وموقف الوزارة من هذه التكليفات، بالإضافة إلى كيفية تذليل العقبات التى تواجه بعض القطاعات بالوزارة لإتمام إجراءات الانتقال بالشكل المطلوب.

كما تم عرض موقف وحدة قواعد بيانات العاملين بالسياحة، وأهميتها فى توفير معلومات دقيقة عن العمالة سواء بالقطاع.



كما تناول الاجتماع بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار، الذى تم توقيعة نوفمبر الماضى، ومناقشة الموقف التنفيذى لبعض المشروعات والتى من بينها مشروع دمج وتطوير البوابات التكنولوجية للوزارة سواء الخدمية او الترويجية، مشروع ميكنة الخدمات بديوان عام وزارة السياحة والآثار، مشروع تطوير خدمات طلبات البعثات الأثرية وميكنة دورة العمل، ومشروع تطوير نظام ادارة الخرائط بالمواقع الأثرية والسياحية.

كما استعرض الاجتماع أيضا الموقف الحالى لخدمة الدفع الإلكترونى لتذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف، وأهمية ذلك فى التيسير على الزائرين الأجانب والمصريين أيضا.