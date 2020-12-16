الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي كلا من العميد تامر أبو الغيط، للتعزية في وفاة المرحوم اللواء محمد مصطفى أحمد إبراهيم، والعميد محمد فؤاد عليوة، للتعزية في وفاة المرحوم المستشار عبد العال السمان محمد، وإبلاغ أسرهما خالص العزاء.

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