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لمتابعة مستجدات كورونا واستعدادات السيول..مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء ، بمقر المجلس  لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

ويناقش المجلس اخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره ، والتشديد على اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات .

كما يبحث الاجتماع استعدادت الحكومة لمواجهة الأمطار والسيول وتوفير المعدات اللازمة لموجهة الأمطار وخاصة في المناطق الساحلية.

ويبحث المجلس توفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار مخفضة في جميع المحافظات و استمرار المراقبة على الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار .

كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات . 

ويبحث أيضا موقف مخالفات البناء في جميع المحافظات ، والتشديد على عدم اقامة اَي مخالفات بناء جديدة

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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