وأضافت أن تمويل قطر للحوثيين ودعمها لـــ "حزب الله" اللبناني تم تجاهله إلى حد كبير من قبل وسائل الإعلام الرئيسية في الغرب، إلا أنه الآن ومع البدء في تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية من قبل حكومة الولايات المتحدة، ومع تزايد عدد الدول في أوروبا التي صنفت "حزب الله" على أنه منظمة إرهابية، فإن هذه التطورات لا بد أن تأخذ على محمل الجد لما لها من أهمية جديدة.

ودأبت الدوحة على تمويل ميليشيات الحوثي خلال السنوات القليلة الماضية "بشكل مباشر" بهدف مهاجمة السعودية، كما تقوم بدعم تنظيم الإخوان، الأمر الذي يكشف خطورة الدور الذي تلعبه قطر في المنطقة. ولم يعد خطر ميليشيات الحوثي مقتصرا على استهداف الأراضي السعودية، إذ يعتقد أن مملكة البحرين وطرق الشحن الدولية أصبحت ضمن أهم أهدافهم. وإلى جانب الدعم القطري، يستخدم الحوثيون التكنولوجيا التي تأتي من إيران، لا سيما الطائرات المسيرة التي أصبحت سلاحا مفضلا للمتمردين الحوثيين. وخطورة هذه الطائرات بدون طيار تكمن في إمكانية تحميلها بقنابل، وفي هذه الحالة تتحول إلى صواريخ يمكن أن تسبب أضرارا بالغة إن وصلت إلى أهدافها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسوكرمان لـ دوت الخليج: مقاول أمني أمريكي يشهد قريبا على دور قطر في تمويل شراء أسلحة للحوثيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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