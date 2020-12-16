نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوى العاملة : توفير 2796 فرصة عمل برواتب تصل لـ 4500 جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة أن الوزارة تمكنت من توفير 2796 فرصة عمل منها 450 لم يتم استيفائها من الشهر الماضي للذكور والإناث، وذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 4500 جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 45 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات لشغلها خلال شهري ديسمبر 2020 ويناير 2021.



وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية: إن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص والتي تأتي تنفيذًا مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني "برنامج طالبي العمل" www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وكشفف "سعفان" عن أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 35 فرصة علي مهنة مندوب مبيعات وتسويق من مختلف المؤهلات بجميع المحافظات، والسن حتى 40 سنة مع توفير تأمين صحى واجتماعى، و579 افراد أمن براتب يصل لـ 3 آلاف جنيه،و 35 مشرف أمن ، و430 عامل إنتاج منهم 100 فرصة لذوي القدرات الخاصة يصل الراتب لـ 2400 جنيه، و185 عامل خياطة، و258 عامل ماكينة ، و90 عامل مكواة، و75 بائعًا، و50 عضو فريق، و53 كاشيرًا ، و28 عامل تعبئة، و35 عامل مخازن، و40 منسق ممرات، و31 مشرف قسم، وأثنين موظفي خدمة عملاء، و47 عامل نظافة، و7 طباخ، و50 مساعد شيف طباخ، و55 ويتر، و50 تدريب طهي دواجن، و60 مساعد ويتر، و30 كابتن، و147 مراقب جودة، و20 عامل غسيل، و3 عمال حمام سباحة، و7 عامل زراعة، و75 عامل عادي، و17 فنى صيانة كهرباء، و50 عامل تشطيب، و10 عامل غزل، و5 فنى تصنيع.

كما تشمل الفرص 11 مدرسًا من الجنسين، و12 مهندسًا تخصصات ميكانيكا، الكترونيات، كهرباء، سفتي، مدني، وإنتاج، و50 مهندس زراعي، و4 محاسب، و5 طبيب بيطري، و5 سكرتارية براتب يصل لـ 3500 جنيه مؤهل عالي، والسن حتى 35 سنة، و8 سائق، و41 مسئول ائتمان، و 10 مندوب سائق، و13 فني تقطيع بلاستيك، وفنى طباعة بلاستيك وفنى تبريد وتكييف، ومشرف تشطيبات، وعامل صيدلية، وصراف.

تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب: