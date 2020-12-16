نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار هام من التعليم بشأن امتحانات الشهادة الاعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاب هام وعاجل بشأن التجهيز لامتحانات الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

قالت الوزارة في خطابها للمديريات: تم إتاحة التطبيق الالكتروني الخاص بقيام طلاب الشهادة الاعدادية بتسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحان اتمام شهادة التعليم الاساسي علما بان التسجيل الالكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الالكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الالكترونية للحساب الموحد الإلكتروني.

وأضافت الوزارة في خطابها: برجاء التنبيه مشددا علي المدارس الاعدادية بالمديريات التاكيد علي طلاب الصف الثالث الاعدادي المقيدين بالمدارس سرعة تسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحان الشهادة الاعدادية بعد مراجعة بياناتهم وذلك خلال الفترة بداية من اليوم الاربعاء الموافق ١٦ ديسمبر حتي الخميس ٢٦ ديسمبر.