رئيس الوزراء يهنيء مجلس النواب بانتهاء الفصل التشريعي الأول

هنأ المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان على الجهود المبذولة في الفصل التشريعي وإنتهاء الفصل التشريعي الأول جاء ذلك من خلال المستشار علاء فؤاد رئيس شؤون مجلس النواب عبر كلمته الذي ألقاها في الجلسة العامة أمس.

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وقد عقد مجلس النواب جلسته الختامية الرابعة والأخيرة في دور الإنعقاد العادي السادس بحضور المستشار علاء الدين فؤاد- وزير شئون المجالس النيابية، حيث تم التصويت النهائي بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي.في وشركة لوك أويل اوفرسيز ايجبت ليميتد، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بتمويل وتصميم وإنشاء وإستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص كما وافق على العديد من الإتفاقيات.

وفي ختام الجلسة ألقى وزير شئون المجالس النيابية كلمة أعرب فيها عن سعادته بتمثيل الحكومة في هذا المجلس وبلجانه وأشاد بالجهود التي بذلها رئيس المجلس وأعضائه لتحقيق دورهم التشريعي والرقابي، كما وجه التهنئة لرئيس المجلس وأعضائه المنتخبين على تجديد ثقة الشعب فيهم متمنياً لهم فصلاً تشريعياً موفقا.