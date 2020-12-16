مباريات اليوم الاربعاء

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020-2021، كما تستمر منافسات الدوريات الخمس الكبرى الإنجليزي، الأسباني، الإيطالي، الفرنسي، والألماني، بالإضافة لمنافسات بالدوري البلجيكي، والهولندي، والسويسري، واليوناني، والسعودي. اقرأ أيضا: نجم توتنهام يواصل تحقيق الأرقام القياسية

مباريات اليوم فى الدورى المصرى وادي دجلة X المقاولون العرب 7:30 مساءا

سيراميكا كليوباترا X البنك الأهلي 5:00 مساءا

أسوان X طلائع الجيش 2:30 ظهرا مباريات الدوري الإنجليزي – الأسبوع 13: فولام X برايتون 10:00 مساءا

وست هام يونايتد X كريستال بالاس 10:00 مساءا

ليفربول X توتنام 10:00 مساءا

أرسنال X ساوثهامبتون 10:00 مساءا

ليدز يونايتد X نيوكاسل يوناتيد 10:00 مساءا

ليستر سيتي X إيفرتون 10:00 مساءا اقرأ أيضا: شوبير يوضح صفقة تبادلية للإستغناء عن الشحات مقابل لابا كودجو

الدوري الأسباني – الأسبوع 19: برشلونة X ريال سوسيداد 10:00 مساءا الدوري الإيطالي – الأسبوع 12: يوفينتوس X أتالانتا 7:30 مساءا الدوري الألماني – الأسبوع 12: بايرن ميونخ X فولفسبورج 9:30 مساءا الدوري الفرنسي – الأسبوع 15: باريس سان جيرمان X لوريان



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