المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يهنيء مرزوق الغانم لانتخابه رئيس مجلس الأمة بالكويت



بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة لمرزوق على الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت بمناسبة إعادة انتخابه . اقرأ أيضًا..رئيس مجلس الشيوخ:حزب مستقبل وطن لايسعى للانفراد بالحياة السياسية والحزبية فى مصر وأكد المستشار عبدالرازق، أن ذلك يعبر عن ثقة نواب المجلس في القدرة على تحمل تلك المسئولية الوطنية ومواصلة العطاء اللا محدود لتحقيق كل ماهو في صالح شعب الكويت الشقيق.

وأكد حرص مجلس الشيوخ المصرى على دعم التعاون الفاعل في كافة المجالات وتعزيز آليات العمل البرلماني المشترك مع مجلس الأمة الكويتى لصالح البلدين الشقيقين ،داعياً الله عز وجل لدولة الكويت قيادة وشعبأ بمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء والاستقرار



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