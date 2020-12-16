شوبير يوضح صفقة تبادلية للإستغناء عن الشحات مقابل لابا كودجو

صرح أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، ومقدم البرامج الرياضية، بأن هناك أنباء غير مؤكدة تحدثت عن صفقة تبادلية مع نادي العين الإماراتي للحصول على خدمات التوجولي لابا كودجو.
وقال أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم: "ليس لدي معلومة لكن هناك أنباء تفيد بتوصل الإهلي إلى اتفاق مع نادي العين الإماراتي للإستغناء عن حسين الشحات في مقابل الحصول على التوجولي لابا كودجو مهاجم العين، لكنها مجرد أنباء".
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وعن اللاعبين الجدد مع موسيماني، قال: "موسيماني مقتنع جدا بمحمد شريف، ولا أريد أن أقول أن هغير مقتنع بصلاح محسن، لكنه يريد تعديل بعض الأشياء الهاصة بطريقة لعبه".
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