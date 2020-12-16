أناني بيكرهني ومش بيحب لي الخير .. تفاصيل خناقة حمو بيكا وعمر كمال

جدلا كبيرا على السوشيال ميديا أثاره مُغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا خلال الساعات الماضية، بعد كشفه عن خلاف ما وقع بينه وبين عمر كمال بعد النجاح الذي حققاه معا في "ديو" مهرجان "انتي معلمة"، والذي لاقى نجاحا شعبيا وتصدر به حمو بيكا وعمر كمال "ترند" يوتيوب.

وفاجأ حمو بيكا جمهوره بالهجوم الحاد الذي شنه على صديقه المطرب عمر كمال، وبدون أي مُقدمات نشر حمو بيكا صورة لـ عمر كمال وضع عليها علامة "اكس" حمراء -مُعبرا عن إلغائه من أعماله وصداقاته- موضحا قطع علاقته به، لأن هيدعي محبته لكنه يكرهه.

حمو بيكا وعمر كمال



علق حمو بيكا على صورة عمر كمال التي وضعها على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "ياريت محدش علي يكلمني في شغل علي الشخصيه دي عشان انا كنت بحبها والشخصيه دي بتتهرب من شغلي اللي خلاني اتفق عليه والاثبات بعد الصورة دي هنزل فيديو".

وتابع حمو بيكا في تعليقه: "هو عامل بيحبني وهو بيكرهني.. مع السلامة يا صحاب مزيفة".

خناقة حمو بيكا وعمر كمال



بدأت بوادر الأزمة بين حمو بيكا وعمر كمال تشتعل منذ يومين تحديدا، بعد نشر حمو بيكا فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، مُهاجما أحد زملائه المطربين دون ذكر اسمه، ووصفه بـ "الأناني"، موضحا أن هذا المطرب يدعي تصدره موقع يوتيوب في الأكثر بحثا لعام 2020، وهو ما رفضه "بيكا".

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وأوضح حمو بيكا في الفيديو الذي نشره، أن أكثر 5 أغانى بحثا على جوجل طيلة العام كانت له ولصديقه عمر كمال، إذ احتلت أغنيتين له الصدارة وباقي الأغنيات لـ عمر كمال.

وقال حمو بيكا خلال الفيديو: انت معملتش نفسك لوحدك، لما تتكلم تحدد النجاح ومين شاركك وعمله معاك، لكن انت أناني وتحب تصنع نجومية لنفسك انت بس". مُضيفا: "خليك محترم يا فهلوي .. حياتك غلط ودنيتك كلها ماشية غلط فى غلط، عايز تحقق نجاحك انت بس، فرجنى يا فهلوى يا حلو واعمل كام تراك لوحدك".

