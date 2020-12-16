وزير الأوقاف: اللغة العربية الوعاء الحامل للمعانى والثقافات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمته بمؤتمر اللغة العربية الذى تنظمه رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع كلية الإعلام بجامعة الأزهر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية، بدعوة من الدكتور أسامة العبد أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، والتى جاءت تحت عنوان: اللغـة والهويـة، وألقاها نيابة عنه الدكتور محمود الفخرانى مساعد وزير الأوقاف لشؤون الامتحانات والتدريب.

وأضاف وزير الأوقاف فى كلمته: من يعرف لسانين ويتكلم لغتين يجمع ثقافتين، ومن يتحدث ثلاث لغات يجمع ثلاث ثقافات, ويقرأ نتاج عقول كثيرة، غير أن لغة الإنسان الأم تظل أحد أهم العوامل فى تشكيل ثقافته، فالذى لا يدرك أسرار لغته لا يمكن أن يدرك كنه ثقافة قوم ولا أن يسبر أغوارها، مع خصوصية بالغة للغة العربية، فهى لغة القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، وفهم الكتاب والسنة فرض واجب، ولا يتم إلا بتعلم اللغة العربية, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يقول الحق سبحانه: "وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِى وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِى مُّبِينٌ"، ويقول سبحانه: "وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِى مُبِينٍ"، ويقول سبحانه: "فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِى أُوحِى إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ، بِيَدَ أَنِّى مِنْ قُرَيْشٍ"، وكان سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) يقول: "تعلموا العربية فإنها من دينكم"، وكتب إليه سيدنا أبو موسى الأشعرى كتابًا فيه لحن، فكتب إليه سيدنا عمر (رضى الله عنه): أن اضرب كاتبك سوطًا، ومر (رضى الله عنه) على قوم يخطئون الرمى، فلامهم، فقالوا: "إنا قوم متعلمين" بنصب كلمة متعلمين فى موضع يستلزم رفعها، فقال (رضى الله عنه): لخطؤكم فى لسانكم أشد على من خطئكم فى رميكم.

ولأجل خدمة كتاب الله (عز وجل) قامت حول القرآن الكريم والسنة النبوية دراسات لغوية وبيانية وبلاغية عديدة، حتى أن من أرَّخوا لعلوم البلاغة أكدوا أنها إنما نشأت فى الأصل خدمة لكتاب الله (عز وجل)، فعندما سئل أبو عبيدة معمر بن المثنى عن قوله تعالى: "طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ"، وكيف شبه القرآن الكريم ما لا نعلم من طلع شجرة الزقوم بما لا نعلم ولم نر من رؤوس الشياطين، فقال رحمه الله: إنما خاطب القرآن الكريم العرب على قدر كلامهم، ألم تسمع قول امرئ القيس:

أَيَقتُلُنى وَالمَشرَفِى مُضاجِعى

وَمَسنونَةٌ زُرقٌ كَأَنيابِ أَغوالِ

والعرب لم تر الغول قط، ولكن ذكرها كان يخيفهم ويرعبهم، وكذلك الشأن فى ذكر رؤوس الشياطين، فتم التعبير بها لتذهب النفس فى معنى الجملة كل مذهب، بحيث يتصور كل إنسان رؤوس الشيطان بما يخيفه هو، فما يخيف زيدًا ليس بالضرورة هو ما يخيف عمرا، ولو كان المشبه به معلوما لربما أخاف بعض الناس دون بعض، أما إبهامه هنا فأمر فى غاية البلاغة والبيان، وهو الأمر الذى دعا أبى عبيدة معمر بن المثنى إلى الشروع فى مؤلفه مجاز القرآن.

ولا ينكر أحد أن التمكن فى اللغة باب كبير لحسن فهم كتاب الله (عز وجل) وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم)، بل إن الأصوليين والفقهاء وغيرهم عدوا التمكن فى اللغة العربية وأدواتها أحد أهم شروط الاجتهاد، وبلا شك هو أحد أهم شروط المفسر وشارح كتب السنة، كما أن التمكن فى اللغة يؤدى إلى مزيد من ثقة المتحدث بنفسه.