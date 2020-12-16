الأرصاد: أمطار غزيرة على 21 منطقة ونشاط للرياح المحملة بالأتربة

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأربعاء يشهد استمرار حالة الطقس المضطرب على البلاد إذ يستمر فرص سقوط الأمطار ما بين الغزيرة والمتوسطة يصاحب ذلك نشاط للرياح المحملة بالأتربة.





وأوضحت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون فرص سقوط الأمطار اليوم، على المناطق التالية:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من "كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، العريش، رفح".

- أمطار متوسطة على مناطق من "الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الغربية، المنوفية، رأس سدر، نخل، كاترين".

- أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى.

- أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من شمال الصعيد "الفيوم، بنى سويف، المنيا".

- نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

ويسود البلاد اليوم طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على شمال الصعيد، فيما يسود طقس بارد ليلا على جميع الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

الإسكندرية 19 15

وادى النطرون 19 14

طنطا 19 13

شبين الكوم 19 13

دمنهور 19 14

بلطيم 18 15

مطروح 21 14

السلوم 20 11

سيوة 19 09

بورسعيد 19 14

دمياط 18 15

الزقازيق 20 14

المنصورة 19 13

الإسماعيلية 21 12

السويس 20 15

العريش 20 13

رفح 20 14

رأس سدر 22 15

نخل 20 07

نويبع 22 18

طابا 19 13

كاترين 15 04

الطور 22 15

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 24 16

مرسى علم 24 14

الفيوم 21 12

بنى سويف 20 12

المنيا 21 11

أسيوط 22 10

سوهاج 23 12

قنا 23 12

الأقصر 23 12

أسوان 23 13

إدفو 23 12

أبو سمبل 22 12

الوادى الجديد 24 07

شلاتين 27 18

أبو رماد 26 17

حلايب 25 19