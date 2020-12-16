صور.. توصيات القمة الأولى لمراكز شباب مصر

جدة - نرمين السيد - حضر ختام الفعاليات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ماجد العزازى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والدكتورة غادة عبد البارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتور محمد عبد القادر والدكتور يوسف وردانى مساعدا وزير الشباب والرياضة، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد مراكز شباب مصر.



وشارك فى فعاليات القمة الشباب أعضاء الجمعية العمومية لمراكز الشباب من مختلف محافظات الجمهورية، وأقيمت بمركز التعليم المدنى بالجزيرة فى الفترة 13- 15 ديسمبر الجارى، وتضمنت عدة لقاءات حوارية ناقشت ثقافة التنمية، وثقافة التطوع، وثقافة السلام، وتحديات الأمن القومى، ومجموعة من ورش العمل لطرح رؤى وأفكار ومبادرات الشباب التى تساهم فى تنمية مراكز الشباب بمختلف المحافظات.



وشهد الحفل الختامى للقمة الشبابية عرض التوصيات التى تم طرحها وتداولها خلال الفعاليات، وتمثلت أبرزها فى الآتى:

- إطلاق مبادرة علماء المستقبل، لتعريف الشباب بأسس البحث العلمى وتطوير مهاراتهم العلمية والفكرية.

- إطلاق منصة إلكترونية لتعليم اللغات لأعضاء مراكز الشباب.

- إطلاق حملة توعية بالالتزام بقواعد المرور.

- إطلاق مبادرة تعزيز الشراكة بين مراكز الشباب والجمعيات الأهلية من خلال بروتوكولات تعاون مشتركة.

- إطلاق مبادرة "علمنى اللى اتعلمته" ومن خلالها ينقل الشباب ما تدربوا عليه فى برامج الوزارة لنظرائهم فى مختلف المحافظات.

- إقامة حاضنة للشباب لريادة الأعمال داخل مراكز الشباب.

- إطلاق برنامج تدريبى تأهيلى بعنوان "نموذج محاكاة إدارات مراكز الشباب" لتدريب الشباب على الأداء الإدارى.

- إشراك القيادات الشبابية فى وضع برامج الوزارة فى مختلف المحافظات.

- إطلاق مبادرة "إحياء مراكز الشباب" ونشر الوعى البيئى والثقافى بين أوساط الشباب.

- تسليط الضوء على الإنجازات التى تشهدها مصر من مشروعات قومية.

- إنتاج رواية "مصر بعيونا أحلى" تتضمن 1000 صورة عن أبرز المعالم المصرية.

وفى كلمته، أوضح وزير الشباب والرياضة أهمية تطبيق ما تم طرحه وتعلمه والتدرب عليه خلال فعاليات القمة على أرض الواقع داخل مراكز شباب مصر فى جميع أنحاء الجمهورية فى إطار تطوير الفكر والأداء داخل تلك المراكز.

ولفت الدكتور أشرف صبحى أن القمة الشبابية لمراكز شباب مصر تعد بداية لتعميمها على مستوى مراكز الشباب فى مختلف المحافظات، والعمل على استدامتها من أجل الوصول إلى الأفكار والمبادرات البناءة التى تساهم فى نجاح مراكز الشباب فى أداء دورها.

ومن جانبه، أوضح رئيس اتحاد مراكز شباب مصر أن القمة الشبابية لمراكز شباب مصر شهدت تفاعلاً كبيراً بين المشاركين من خلال ورش العمل والندوات التى شارك بها مجموعة من القامات العلمية، مقدماً الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لمراكز شباب مصر.

وأعربت الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن سعادتها بما شهدته من توصيات بناءة ناتجة من مناقشات متميزة بين جميع المشاركين.