التعليم تنفى زيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن زيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2020/2021.





وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2020- 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه وفقًا للقرار الوزارى رقم 155 لسنة 2020 الخاص بتحديد الرسوم والمصروفات للعام الدراسى 2020/2021، فإن الرسوم الخاصة بشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة كما هى دون أى زيادات بقيمة 202 جنيه فى المرة الأولى أو الثانية، وتزيد إلى 402 جنيه إذا تكررت محاولة الدخول فى المرة الثالثة أو الرابعة.



وفى سياق متصل، من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تكون إجازة نصف العام الدراسى يوم 6 فبراير 2021، وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 "لمدة 15 يوماً، فى حين تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وكذلك امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.