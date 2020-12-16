الوطنية للانتخابات تهنئ نواب البرلمان الجدد

جدة - نرمين السيد - هنأت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، الفائزين رسميًا فى الجولات الأربعة من انتخابات مجلس النواب، بقرار فوزهم واكتسابهم عضوية البرلمان.





وأخطرت الهيئة الفائزين فى الانتخابات بقرار فوزهم رسميًا وإرسال خطابات تهئنة لهم لاختيارهم ممثلين عن دوائرهم الانتخابية تحت قبة برلمان 2020. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الإثنين الماضى فوز 100 مرشح بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

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