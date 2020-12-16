القوى العاملة: توفير 2796 فرصة عمل برواتب تصل لـ4500 جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 2796 فرصة عمل منها 450 لم يتم استيفاؤها من الشهر الماضى للذكور والإناث، وذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.





وأوضح الوزير أن الوظائف المتاحة بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 4500 جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، من خلال 45 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات لشغلها خلال شهرى ديسمبر 2020 ويناير 2021.

وقال وزير القوى العاملة فى بيان اليوم، الأربعاء، إن نشرة التوظيف التى أعلنتها الوزارة تتضمن هذه الفرص والتى تأتى تنفيذًا مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكترونى "برنامج طالبى العمل" www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وكشف سعفان عن أن فرص العمل المتوفرة تشمل 35 فرصة على مهنة مندوب مبيعات وتسويق من مختلف المؤهلات بجميع المحافظات، والسن حتى 40 سنة مع توفير تأمين صحى واجتماعى، و579 افراد أمن براتب يصل لـ 3 آلاف جنيه، و35 مشرف أمن، و430 عامل إنتاج منهم 100 فرصة لذوى القدرات الخاصة يصل الراتب لـ 2400 جنيه، و185 عامل خياطة، و258 عامل ماكينة، و90 عامل مكواة، و75 بائعا، و50 عضو فريق، و53 كاشيرا، و28 عامل تعبئة، و35 عامل مخازن، و40 منسق ممرات، و31 مشرف قسم، واثنين موظفى خدمة عملاء، و47 عامل نظافة، و7 طباخ، و50 مساعد شيف طباخ، و55 ويتر، و50 تدريب طهى دواجن، و60 مساعد ويتر، و30 كابتن، و147 مراقب جودة، و20 عامل غسيل، و3 عمال حمام سباحة، و7 عامل زراعة ، و75 عاملا عاديا، و17 فنى صيانة كهرباء، و50 عامل تشطيب، و10 عمال غزل، و5 فنى تصنيع.

كما تشمل الفرص 11 مدرسا من الجنسين، و12 مهندسا تخصصات "ميكانيكا، إلكترونيات، كهرباء، سفتى، مدنى، وإنتاج، و50 مهندسا زراعيا، و4 محاسبين، و5 طبيب بيطرى، و5 سكرتارية براتب يصل لـ 3500 جنيه مؤهل عالى، والسن حتى 35 سنة، و8 سائقين، و41 مسئول ائتمان، و10 مندوبين سائقين، و13 فنى تقطيع بلاستيك، وفنى طباعة بلاستيك وفنى تبريد وتكييف، ومشرف تشطيبات، وعامل صيدلية، وصراف.