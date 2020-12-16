مدبولى يناقش مشروعات مقترح تنفيذها فى العراق ضمن «النفط مقابل الإعمار»

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات المهمة والقضايا ذات الأولوية على أجندة الحكومة فى المرحلة الراهنة.





واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية البالغة للمباحثات التى عقدت مع الجانبين العراقى والأردنى، بحضور وفود وزارية رفيعة المستوى من البلدين، مشيرًا إلى أنه قبل انعقاد هذه المباحثات الثنائية التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى بالوفود، إذ أكد الرئيس ضرورة التحرك الفورى لتفعيل التعاون الثلاثى على الفور.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى أنها تلقت بالفعل من الجانب العراقى عددًا من المشروعات المقترح تنفيذها ضمن آلية "النفط مقابل الإعمار"، منوهة إلى أنه سيتم الترتيب مع الوزراء المعنيين، لبدء الإجراءات التنفيذية لهذه المشروعات فى إطار التعاون المشترك بين البلدين.

وبناء على ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية التعاون مع الأشقاء فى العراق، وكلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة ترتيب زيارة لشركات المقاولات المصرية، لاستكشاف المشروعات المطلوب تنفيذها، كما كلف نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بتوفير كل سبل الدعم لأشقائنا فى العراق، عن طريق تلبية مطالبهم المختلفة.

من جانبه، أكد وزير الإسكان أنه بالفعل تم تكليف شركة "المقاولون العرب" – فرع العراق، بسرعة تقييم المشروعات المطلوبة، تمهيدًا للاتفاق على بدء التنفيذ.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن مشاركته فى الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، الذى نظمته هيئة الرقابة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، لافتًا إلى تأكيده خلال الاحتفالية على إيمان مصر بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره، انطلاقًا من إرادة سياسية داعمة لمجابهة كافة صوره، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بالأخذ بزمام المُبادرة فى مواجهة الفساد.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولى للإجراءات المقترحة ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، الذى تم استعراض أهم ملامحه أمام المجموعة الاقتصادية مؤخرًا، لافتًا إلى أن هذا البرنامج، والذى شاركت فيه مختلف مؤسسات الدولة، العامة، والخاصة، والمجتمع المدنى، يعتبر المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأته الدولة فى نوفمبر 2016، ويستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقى بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة، وذلك عن طريق العمل على محورين أساسيين، وهما: تنمية بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقى، إلى جانب 4 محاور أخرى تتمثل فى مرونة سوق العمل، ورفع كفاءة التدريب المهنى، وتنمية رأس المال البشرى، وتحقيق الشمول المالى وإتاحة التمويل، فضلاً عن رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة.

وفى ضوء حديثه عن هذه الإصلاحات الهيكلية، كلّف رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بدراسة هذا البرنامج وتحديد مستهدفات واضحة لتنفيذها، كلُّ فيما يخصه، تمهيدًا لإعلانه قريبًا.

إلى جانب ذلك، تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى أهمية منظومة المتغيرات المكانية المتوافرة حاليًا لدى المساحة العسكرية، مشددًا على ضرورة استفادة جميع المحافظات منها فى التعامل السريع والفعال مع أى مخالفات بنائية، حتى لا تتكرر الظواهر العشوائية مرة أخرى.