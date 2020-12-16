السيرة الذاتية للواء محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى الجديد

جدة - نرمين السيد - وشغل اللواء محمد حجازى، منصب رئيس أركان الدفاع الجوى، وهو من مواليد 11 نوفمبر 1963، وتخرج فى كلية الدفاع الجوى فى يوليو 1986.

وحصل اللواء محمد حجازى، قائد قوات الدفاع الجوى الجديد، على جميع الفرق التأهيلية لسلاح الدفاع الجوى، ودورة أركان حرب، ودورة كلية الحرب العليا، ودورة كبار القادة.

وتدرج حجازى فى المناصب القيادية حتى وصل لقائد فرقة دفاع جوى، ورئيس أركان قوات الدفاع الجوى، قبل أن يصدر قرار تعيينه قائدا لقوات الدفاع الجوى.

وحصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية ثورة 25 يناير، ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية 30 يونيو، وميدالية اليوبيل الذهبى لعيد الدفاع الجوى.