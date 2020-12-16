صور.. أسقف جنوب سيناء يزور دير سانت كاترين

جدة - نرمين السيد - والتقى الأنبا أبوللو المطران داميانوس، رئيس دير سانت كاترين، وتبادلا التهنئة بعيد القديسة والشهيدة كاترين والهدايا، كما قدم خالص التهنئة للمطران والآباء الرهبان فى دير سانت كاترين.

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