عبر الرابط.. التعليم تتيح تسجيل استمارة الإعدادية إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "التربية والتعليم" فى بيان اليوم الأربعاء، أن تسجيل طلاب الشهادة الإعدادية على الاستمارة الإلكترونية، يبدأ اليوم وحتى يوم 26 ديسمبر وذلك من خلال هذا الرابط

https://moe-register.emis.gov.eg/

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية ملء الاستمارة وطباعتها من خلال تفعيل البريد الإلكترونى المدرسى الموحد الخاص بالطالب وذلك من خلال هذا الرابط

https://office365.emis.gov.eg/

أما لإنشاء بريد إلكترونى موحد خاص بالطالب يتم كتابة الرقم القومى الخاص بك وكود الطالب موجود بالايصال المأخوذ من البريد.