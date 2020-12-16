عبر الرابط.. التعليم تتيح تسجيل استمارة الإعدادية إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "التربية والتعليم" فى بيان اليوم الأربعاء، أن تسجيل طلاب الشهادة الإعدادية على الاستمارة الإلكترونية، يبدأ اليوم وحتى يوم 26 ديسمبر وذلك من خلال هذا الرابط
https://moe-register.emis.gov.eg/
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية ملء الاستمارة وطباعتها من خلال تفعيل البريد الإلكترونى المدرسى الموحد الخاص بالطالب وذلك من خلال هذا الرابط
https://office365.emis.gov.eg/
أما لإنشاء بريد إلكترونى موحد خاص بالطالب يتم كتابة الرقم القومى الخاص بك وكود الطالب موجود بالايصال المأخوذ من البريد.
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