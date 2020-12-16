الأمطار تعم ربوع شمال سيناء.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول المحتملة

تشهد محافظ شمال سيناء هطول أمطار غزيرة على مختلف الانحاء ، مصحوبة برياح شديدة وموجة باردة ، أثرت على حركة سير المشاه والسيارات داخل المدن وعلى الطرق العامة والطريق الدولي العريش - القنطرة.

وقرر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال، رفع درجة الاستعداد لمواجهة الامطار والسيول المحتملة، وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وأشار محافظ شمال سيناء الى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية،لمتابعة الظروف الجوية.

وأكد المحافظ علي جاهزية معدات الازمات وسيارات كسح المياه لمواجه موجه الأمطار والسيول المتوقعة، وتوزيعها في أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء.

زوجه محافظ شمال سيناء مجالس المدن بتطهير غرف تصريف ألامطار على مستوى المحافظة والتأكد من عدم وجود عوائق بتلك الغرف،بجانب توزيع طلمبات شفط المياه فى أماكن تجمعات المياه الغير موجود بها غرف تصريف امطار، مع التاكد من جاهزية هذه الطلمبات.

زشدد المحافظ على أصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة.. كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء او محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

وشدد المحافظ على إدارة مرور شمال سيناء بتوفير طرق بديلة لمرور السيارات والالتفاف عن الطرق الموجود بها تجمعات مياه كبيرة، والطرق التى يتم قطعها اثناء السيول فى منطقة وسط سيناء.

و أكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، علي جاهزية سيارات كسح المياه ومعدات الازمات بشركة المياه لمواجهة موجة الامطار والسيول المتوقعة، وتوزيع تلك السيارات والمعدات في أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع مجالس

المدن.

ووجه سكرتير عام المحافظة شركة الكهرباء بالتنسيق مع مجالس المدن بقطع الكهرباء عن اعمدة الانارة والمحولات الموجودة بأماكن تجمعات المياه، حتى لا يحدث ماس كهربائي حفاظا على أرواح المواطنين.