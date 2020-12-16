للتهنئة بعيد الميلاد.. الأنبا باخوم يستقبل الشمامسة الإكليريكيين بالإيبارشية

التقى الأنبا باخوم النائب البطريركيّ لشئون الإيبارشيّة البطريركيّة للكنيسة الكاثوليكية في مصر بإكليريكيَي الإيبارشية، بمناسبة التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

تضمن اللقاء جوًّا أخويًّا بين نيافة الأنبا باخوم والشمامسة، حيث اطمئن على أحوالهم، وقد عبّر الشمامسة عن امتنانهم لمحبّة نيافته المتجسّدة في علاقته معهم، وقدموا لهم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

اقرأ أيضا ..

وفِي نهاية اللقاء أعطى نيافته كلمة روحيّة بمناسبة عيد الميلاد، متضمنة أنّ ميلاد الرب يسوع والاحتفال به ليس مجرد مظاهر فارغة، لكن بتجسّد الرب يسوع أصبح لنا طبيعة جديدة، طبيعة بها نتصرف كأبناء للآب وأخوة ليسوع لأن الروح القدس يسكن قلوبنا، طبيعة نجسّد بها التقاء الحق والرحمة ويتعانق فيها السلام والعدل كما يقول المرنم في مزمور ٨٥.

وتمنّى نياففة الأنبا باخوم للشمامسة أن يكونوا بميلاد المسيح فرحين حتى في وسط كل مصاعب الحياة، وعقب اللقاء تم التقاط الصور التذكارية في أجواء من المحبة والفرحة.

كان المونسينيور نيقولاس هنري، سفير الفاتيكان في القاهرة قد احتفل بإقامة القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة عيد تقدمة مريم العذراء إلى الهيكل، وذلك بحضور الأب مراد مجلع الرئيس الاقليمى للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والعديد من الآباء الكهنة والراهبات.

كما تخلل اليوم أيضًا وبدعوة من الأنبا كيرلس وليم، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، وحضور المونسينيور هنري اجتماع الرهبانيات النسائية بأسيوط، وتقديمه لمحاضرة تحت عنوان "تحديات الحياة الرهبانية وكيفية الصمود أمامها".

كانت كنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك بشبرا الخيمة قد نظمت فعاليات الرياضة الروحية من أجل الاستعداد لعيد الميلاد المجيد بعنوان "كلمة الله تخلق".

أقيم اللقاء برعاية وحضور الأب ميخائيل رشدي، راعي الكنيسة، وبمشاركة خورس شمامسة الكنيسة، والكورال، وجماعة التنشيط الروحي.

كما شارك أيضًا الأب جوزيف الكرملي، والأب يوحنا عادل، الراعي المساعد بكنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء بشبرا، الذين قاما بإعطاء لقاءات الرياضة الروحية، كما احتوت الرياضة على العديد من الفقرات الروحية المتنوعة.

من ناحية أخرى، نظمت كنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك بشبرا الخيمة، فعاليات الرياضة الروحية من أجل الاستعداد لعيد الميلاد المجيد بعنوان "كلمة الله تخلق".

أقيم اللقاء برعاية وحضور الأب ميخائيل رشدي، راعي الكنيسة، وبمشاركة خورس شمامسة الكنيسة، والكورال، وجماعة التنشيط الروحي.