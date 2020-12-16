الزراعة: افتتاح موسم الصيد بمزرعة الزاوية السمكية بكفر الشيخ

قام الدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بافتتاح موسم الصيد بمزرعة الزاوية السمكية بكفر الشيخ.

وتفقد خلال الزيارة صوب تفريخ أسماك البلطى وتجربة IPRS وحلقة غسيل وفرز الأسماك ،وأكد أن موسم الصيد بدأ الأسبوع الماضى بمزرعة المنزلة وأعرب عن سعادته بزيادة الإنتاج هذا العام عن السنوات السابقة بمزرعة المنزلة ،وتوقع أن يزيد الإنتاج هذا الموسم بمزرعة الزاوية أسوة بما تم بمزرعة المنزلة .

و أشار مصيلحى الى تعدد أنواع الأسماك بمزرعة الزاوية ومنها أسماك البلطى والقراميط والبياض والمبروك بالإضافة إلى أسماك العائلة البورية وجميعها صالحة للاستزراع فى المياة العذبة.

كما تفقد محطة تحضين الخشعة وأثنى على العمل بالمحطة وما تم من تطوير خلال الفترة السابقة،وأوضح أن المحطة بها 12حوضا جاهزة للصيد ،ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير المطلوبة بالمحطة لتحويلها لمزرعة نموذجية.

رئيس هيئة الثروة السمكية قام أيضا بزيارة بحيرة البرلس وتابع أعمال التطوير وازالة الحشائش والنباتات المائية بها وتفقد بعض المناطق مثل البركة الغربية ومنطقة النقعة والهوكسة بالاضافة لقناة برمبال.

وكان شهد افتتاح موسم الصيد بمزرعة الزاوية د أحمد سنى مدير عام المزارع والمهندس عيد بسيونى رئيس الادارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ والمهندس يونس عبد الحميد مدير ادارة الانتاج والتشغيل والمهندس حسن بدير مدير مزرعة الزاوية والدكتور عبد العظيم محمد مدير محطة تحضين الخشعة.

وفي سياقا متصل بحث رئيس هيئة الثروة السمكية مع المستشار الزراعي بالسفارة الفرنسية أوجه التعاون المشترك بين الحكومة الفرنسية والمصرية فى قطاع الثروة السمكية وتبادلا الآراء حول دعم وتطوير منظومة الاستزراع السمكى والمفرخات السمكية مع امكانية ترتيب عقد دورات تدريبية متخصصة فى مجال الاستزراع السمكى وصحة الأسماك .

مصيلحي أكد على أن الهيئة بها العديد من الخبرات فى مجال الاستزراع السمكى العذب وأشار الى امكانية دعم الدول الأفريقية والنامية فى هذا المجال من خلال المشروعات التى تدعمها الحكومة الفرنسية.

وقد تم الاتفاق المبدئى على التعاون المشترك واعداد ورقة عمل من كلا الجانبين لعقد سبل التعاون والخطوات المستقبلية لذلك.

والجدير بالذكر ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قد اكد في تصريحاته امس ان انتاجية مصر من الاسماك حوالى 2 مليون طن وانها تحتل المركز الاول افريقيا في الاستزراع السمكي والثالث عالميا في انتاج البطلي كما انها تحقق الاكتفاء الذاتي من الاسماك وان المشروعات القومية في مجال الثروة السمكية التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف تحقق فائضا لتصدير الاسماك للخارج لدعم الاقتصاد الوطني