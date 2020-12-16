استمرار انخفاض الحرارة.. خريطة الأمطار على 13 منطقة بالجمهورية غدًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط الأمطار على البلاد، غدا الخميس، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصاحبه شبورة مائية على عدة مناطق مختلفة بالبلاد، فضلا عن وجود نشاط ملحوظ للرياح.

ويكون الطقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بارد ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا علي الطرق والرياح معتدلة، مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة علي عدة مناطق.

ويبقى الطقس ما بين دافئ ومائل للدفء نهارا علي محافظات شمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، تنشط علي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتكون متوسطة على خليج السويس.

وحول أماكن توزيع سقوط الأمطار تكون كالتالي:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( مطروح - الإسكندرية).

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، يصاحبه شبورة مائية صباحا علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، علي القاهرة والوجه البحري 20 للعظمى و13 للصغرى، السواحل الشمالية 20 للعظمى و 15 للصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10، وجنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 11.