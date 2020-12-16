مذكرة للنقباء بوقائع التعدي على مقر اتحاد المحامين العرب

أرسل الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين، خطابا لنقباء المحامين العرب، والأمناء المساعدين وأعضاء المكتب الدائم بالاتحاد، تضمن مذكرة بالأحداث التعدي على مقر الاتحاد خلال الفترة الأخيرة.

وجاء نص الخطاب: السادة النقباء المحترمون والسادة الأمناء المساعدين وأعضاء المكتب الدائم باتحاد المحامين العرب المحترمين.

أتقدم إليكم بتحية الحق والعروبة، تحية السلم والسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــد مذكرة بأحداث اتحاد المحامين العرب

بالفترة الأخيرة

أولًا: واقعة اقتحام الإدارة المالية وتغير كالون باب الإدارة المالية.

إنه في يوم 29 يونيو تم الأتي

1: محاولة الاستيلاء على مفاتيح خزينة الإدارة المالية.

2: تغيير مفاتيح الإدارة المالية.

3: غلق مكتب الإدارة المالية واحتباس المستندات والشيكات والأختام وكل ما يتعلق بالإدارة المالية.

4: منع مدير الإدارة المالية، إسلام حسانين محمود من دخول مقر عمله بالاتحاد وممارسه مهام وظيفته.

5: تعريض مصالح الاتحاد للخطر.

تحرر عن تلك الوقائع المحضر الإداري رقم 2867 لسنة 2020 قصر النيل بتاريخ 30 يونيو من إسلام حسانين محمود المدير المالي للاتحاد.

ثانيًا: واقعة اقتحام مكتب سكرتارية الأمين العام.

كما أنه في يوم 19 أغسطس قام سيد شعبان المنتهية ولايته باقتحام مكتب سكرتيرة الأمين العام وتغيير كالون باب صالة مكتب الأمين العام.

وذلك بعد أن طلب سيد شعبان المنتهية ولايته المفتاح الخاص بصالة مكتب الأمين العام لإقامة عزاء المرحوم عبد العظيم المغربي رحمة الله عليه، حيث قام سيد شعبان بالتطاول وسب وطرد سكرتيرة الأمين العام لأنها امتنعت من تسليمه مفتاح صالة مكتب الأمين العام إلا بعد استئذان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب رئيس اتحاد المحامين العرب ثم قام بإحلال كالون باب صالة مكتب الأمين العام.

وقد تم تحرر عنها المحضر الإداري رقم 3408 لسنة 2020 قصر النيل بتاريخ 19 أغسطس من أنغام سيد عطية سكرتيرة الأمين العام.

ثالثًا: اقتحام اتحاد المحامين العرب ومكتب الأمين العام، وإنه في يوم 27 سبتمبر توافد على الاتحاد علي رياض الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين " سابقًا " المنتهية ولايته وكان معه بعض من الأشخاص غريبين الهيئة وهم ليسوا بمحامين، إنه في ذلك اليوم قاموا ببعض أعمال الشغب لاستفزاز العاملين بالاتحاد.

وفي اليوم التالي الموافق 28 سبتمبر أقبل نفس الأشخاص ولكن بدأوا بالتطاول بالألفاظ على الموجودين داخل الاتحاد وكانت تعليمات الأمين العام بضبط النفس والتزام الهدوء وعدم الرد.

وقام الأمين العام بطلب عروض من شركات الأمن لتـأمين مقر الاتحاد وقام باختيار أفضل عرض من حيث سابقة الأعمال والعرض المالي.

وفي 30 سبتمبر حضر إلى مقر الاتحاد كلًا من: علي رياض الأمين العام المساعد " سابقًا "، وعبد الجواد أحمد عضو المكتب الدائم، وأدهم العشماوي عضو المكتب الدائم.

وكان معهم بعض الأشخاص غير المعروفين وقاموا باقتحام الاتحاد وكسر باب الاتحاد وفصل الكهرباء عن الاتحاد وترويع العاملين وقاموا بالاعتداء اللفظي على العاملين بالاتحاد والأمين العام ومحاولة دخول مكتب الأمين العام بالقوة والتطاول اللفظي على الأمين العام وقمنا بالاتصال بالنجدة لاحتواء الموقف.

وقد تحرر محضر بالواقعة بقسم قصر النيل من قِبل الأمين العام لاتحاد المحامين العرب وتم إحالة المحضر للنيابة العامة المصرية.

رابعًا: اقتحام اتحاد المحامين العرب ومكتب الأمين العام، وفي صباح يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2020

قام بعض النقباء والأمناء المساعدون وأعضاء المكتب المنتهية ولايتهم بالدخول إلى مقر الاتحاد "قبل بداية الدوام للموظفين" عن طريق كسر باب صالة مكتب الأمين العام وكسر باب مكتب الأمين العام وباب سكرتيرة الأمين العام والاستيلاء على أوراق وأغراض تخص الأمين العام وقاموا بتغيير كوالين الأبواب وقاموا أيضًا بخلع جميع كاميرات المراقبة بطريقة غير فنية، وكل هذه الأحداث بتوجيهات من النقيب السابق سامح عاشور، لتقويض عمل الاتحاد وتعطيل عمل النقيب الحالي الفقيه رجائي عطية نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين، عن طريق افتعال أنواع مختلفة من المشاكل.

وكان من الحضور الذين دخلوا الاتحاد بطريقة غير شرعية: مازن رشيدات، نقيب محامي الأردن " منتهية ولايته في مايو 2020 "

ومحمد المراد، نقيب محامي طرابلس "لبنان" منتهية ولايته في الأول من نوفمبر 2020.

و الحسين الزياني - نقيب محامي وجدة "المغرب" منتهية ولايته في الأول من أكتوبر2020.

والنقيب، المكاوي بن عيسى - الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب "المغرب"، و ناصر كمال ناصر – الأمين العام المساعد "الأردن"، و لمياء صبري مبدي - الأمين العام المساعد "مصر"، وعلي رياض - الأمين العام المساعد السابق "مصر" منتهية ولايته في 30 مايو 2019.

بالإضافة إلي يحيى الورداني " يحيى التوني" - الأمين العام للشؤون المالية "مصر"، و مجدي حنا - الأمين العام المساعد "مصر" و سيد شعبان - الأمين العام المساعد السابق "مصر" منتهية ولايته في 30 مايو 2019، بسام جمال – عضو المكتب الدائم " لبنان"، على الصغير - عضو المكتب الدائم السابق "مصر" منتهية ولايته، وعبد الجواد أحمد - عضو المكتب الدائم السابق "مصر" منتهية ولايته، وأدهم العشماوي - عضو المكتب الدائم السابق "مصر" منتهية ولايته

وبهذا: نطرح عليكم الاعتداء الذي تم على مقر اتحاد المحامين العرب دون احترام لدولة المقر ومخالفة النظام الأساسي والداخلي وميثاق شرف الاتحاد، وبذلك سنتابع الإجراءات القانونية والدبلوماسية لوضع حد لهذا التصرف الغير مشروع.