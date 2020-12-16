مشيدا بقرار رئيس الجمهورية.. محمد فايق: تطعيم كورونا يجب أن يتاح للفئات الأكثر تعرضًا للفيروس أولا

قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في افتتاح جلسة النقاش المجتمعي حول نظم التغطية الصحية و منظورها الحقوقي في سياق جائحة كورونا أن هذه الفاعلية تأتي في إطار الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المنعقدة في باريس شهر ديسمبر 1948 .

وأضاف : كان هذا الإعلان انتصارا للإنسانية خصوصًا أنه جاء بعدما شاهده العالم من مآسي و كوارث نتيجة الحرب العالمية الثانية، في هذا الإعلان اتفقت إرادة جميع الدول وأعلنت عزمها على التحرر من الخوف ، و الفاقة ، و التمتع بحرية الرأي و حرية العقيدة و العيش بكرامة ، وأن تتساوى الناس جميعًا في الحقوق على أساس من الحرية و العدل ، و إقامة السلام في العالم ورفع مستوى المعيشة في جو من التسامح و الحرية.

وتابع : يأتي احتفالنا هذا العام في وقت انتشر فيه فيروسCovid 19 لينتهك اقدس حق من حقوق الانسان و هو الحق في الحياة .و يقضى على حياة أكثر من مليون و نصف إنسان حتى الآن . و أثبتت هذه الجائحة أنه رغم تقدم العلم و التكنولوجيا في العالم ، فمازال الإنسان عاجزًا أمام مفاجآت الطبيعة وما تحمله من مخاطر.

واشار فايق الي أن المحور الرئيسي في التنمية البشرية هو الصحة ، و أنه لا يمكن تحسين حياة الناس أو الحفاظ على الحق في الحياة دون توفير الصحة الجيدة و تعزيز الرعاية الصحية ومن الضروري أن يتعاون العالم كله لإيجاد منظومة صحية قادرة على مواجهة كل المخاطر التي تنتهك حقوق الإنسان و تهدده في صحته و حياته"

لافتا انه بعد الإعلان عن صلاحية العديد من الأمصال ، علينا أن نكون في غاية الحذر و نلتزم بكل تعليمات السلامة الصحية في الفترة القادمة إلى أن يتاح التطعيم للجميع، و خاصة أنها تتزامن مع فصل الشتاء الذى ينتظر أن تزداد فيه قدرة الفيروس على الانتشار . و هنا على المجتمع المدني بصفة عامة مسئولية في توعية الناس على الالتزام بتعليمات الأمان التي تصدرها وزارة الصحة . كما أنه من الواجب أن يتاح التطعيم أولًا للفئات الأكثر تعرضًا لخطر ثم المرضى ثم كبار السن . و في هذا المجال فإننا نحيي القرار الذى أعلنه رئيس الجمهورية عن أولويات توزيع اللقاح ،وأنه سيكون بالمجان لجميع المواطنين.