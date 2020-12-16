تحذير جديد من الأرصاد.. الأقمار الصناعية ترصد سيولا على 9 مناطق بالجمهورية خلال ساعات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود السحب المنخفضة على الساحل الغربى للبلاد والقاهرة ومناطق من الدلتا يصاحبها سقوط أمطار خفيفة تكون متوسطة على بعض المناطق، حيث ترصد سيولا على 9 مناطق بالجمهورية خلال ساعات .

ومن المتوقع أن تتقدم مع ساعات النهار القادمة إلى مناطق من السواحل الشرقية وشمال سيناء، كما تتكاثر السحب المنخفضة على السواحل الغربية وخاصة الإسكندرية ومطروح، ومناطق من القاهرة وغرب الدلتا والإسماعيلية ومناطق من شمال ووسط سيناء يصاحبها سقوط الأمطار المتوسطة.

كما تتقدم السحب الرعدية أيضا على الساحل الشرقي من (بورسعيد ودمياط والعريش ورفح ) يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية مع تقدم ساعات النهار.

ويسود البلاد اليوم، الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على شمال الصعيد، فيما يسود طقس بارد ليلا على جميع الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

الإسكندرية 19 15

وادي النطرون 19 14

طنطا 19 13

شبين الكوم 19 13

دمنهور 19 14

بلطيم 18 15

مطروح 21 14

السلوم 20 11

سيوة 19 09

بورسعيد 19 14

دمياط 18 15

الزقازيق 20 14

المنصورة 19 13

الإسماعيلية 21 12

السويس 20 15

العريش 20 13

رفح 20 14

رأس سدر 22 15

نخل 20 07

نويبع 22 18

طابا 19 13

كاترين 15 04

الطور 22 15

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 24 16

مرسى علم 24 14

الفيوم 21 12

بنى سويف 20 12

المنيا 21 11

أسيوط 22 10

سوهاج 23 12

قنا 23 12

الأقصر 23 12

أسوان 23 13

إدفو 23 12

أبو سمبل 22 12

الوادي الجديد 24 07

شلاتين 27 18

أبو رماد 26 17

حلايب 25 19

رأس حدربة 26 17