نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمام الأكبر يهنئ ملك البحرين بالعيد الوطني الـ49 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، والشعب البحريني الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 للبحرين.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لجهود الملك حمد بن عيسي آل خليفة في النهوض بالمملكة وشعبها، والحفاظ على وحدتها وأمنها واستقرارها، سائلًا المولى- عز وجل- لمملكة البحرين قيادةً وحكومةً وشعبًا دوام التقدم والازدهار، وأن يُجنبها وأمتنا العربية والإسلامية كل مكروه وسوء.